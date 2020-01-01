В Перми удлиняется маршрут автобусов №47 Изменения начнут действовать с 1 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

С 1 мая в Перми автобусы №47 начнут следовать по маршруту «Мачтобаза» — «Порт Пермь» — «М/р Нагорный». Об этом ТК ВЕТТА рассказали в городской администрации.

Сейчас конечной остановкой маршрута является аэропорт Бахаревка.

Изменения вносятся для повышения эффективности работы общественного транспорта, так как в микрорайоне Нагорном уровень пассажиропотока значительно выше.

Как уточнили в администрации, с ул. Карпинского автобусы будут сворачивать на ул. Свиязева и следовать до ул. Леонова. В обратном направлении пассажирский транспорт от ул. Леонова будет двигаться по ул. Чердынской, ул. Свиязева и далее по привычному маршруту.

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