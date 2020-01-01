В Кировском районе принудительно демонтировали 30 незаконных вывесок Собственникам объектов направлено 18 предупреждений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщают в администрации Перми, с начала 2021 года в Кировском районе в принудительном порядке было демонтировано 30 вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства.

Ещё 116 вывесок предприниматели привели в соответствие добровольно. Кроме того, собственникам направлено 18 предупреждений: если в установленный срок бизнесмены не приведут в порядок вывески добровольно, их снимут принудительно, а с предпринимателей будут взысканы средства за демонтаж.

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