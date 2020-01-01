На медали «Пермского марафона» могут израсходовать 2,3 млн руб. Организаторы изготовят 12 тыс. наград Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Управлением по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий Пермского края объявлен электронный аукцион на поставку сувенирной продукции для награждения участников «Пермского марафона» Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Дата окончания подачи заявок — 12 мая, 12:00 (мск).

Победитель торгов должен изготовить 12 тыс. сувенирных медалей с изображением росомахи для участников забегов на 200 м, один, три, пять, 10, 21 и 42 км. Срок изготовления — 5 августа 2021 года. Максимальная цена контракта — 2,3 млн руб.

Юбилейный, пятый Пермский марафон состоится 4–5 сентября 2021 года. Старт и финиш — г. Пермь, ул. Ленина, 53, площадь у КГАУК «Пермский академический Театр-Театр». Трасса будет пролегать по центральным улицам города Перми.

Регистрация участников соревнований уже ведётся.

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