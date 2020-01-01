Пермский ЦУМ сменил владельца Здание универмага могли продать за 400–450 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

Группа компаний «ЭКС», подконтрольная экс-главе региона Олегу Чиркунову, на прошлой неделе продала здание ЦУМа, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, акции АО «Торговый центр на Ленина, 45», управляющего ЦУМом, могли быть проданы за 400–450 млн руб., новым собственником стал Александр Кириленко, совладелец ТЦ «Айсберг» и «Айсберг-Модерн». Детали сделки не раскрываются, однако известно, что реконструкции здания не планируется, актив будет использован по профилю.

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