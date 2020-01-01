В Перми руководитель крупной строительной компании похитила более 87 млн руб. Прокуратура направила дело в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя организации-застройщика в хищении более 87 млн. рублей

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении единственного учредителя и бывшего директора крупной строительной компаний города, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Женщина обвиняется в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что с 2014 по 2016 годы подсудимая похитила у граждан и организаций более 87 млн. рублей.

Директор, злоупотребляя доверием пострадавших, привлекала денежные средства для участия будто бы в долевом строительстве недвижимости. Создавая видимость законной деятельности путем приобретения строительных материалов, начала работ, оформления разрешительных документов, обвиняемая на самом деле не собиралась выполнять обязательства по передаче квартир и других помещений дольщикам.

Собрав деньги, она распорядилась ими по своему усмотрению. Неправомерные действия злоумышленницы в итоге привели к банкротству возглавляемой ею компании.

Уголовное дело будет слушаться в Ленинском районным суде.

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