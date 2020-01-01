С 1 по 10 мая в Пермском крае отменены занятия в школах Детские сады будут работать в режиме дежурных групп Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты министерства образования и науки Пермского края рассказали, по какому графику в период с 1 по 10 мая в регионе будет организована работа детских садов, школ, техникумов и колледжей.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, дошкольным учреждениям рекомендовано организовать работу в режиме дежурных групп. Если в детском саду нет необходимости воспитателям выходить на работу, то они могут отдыхать.

Общеобразовательные школы работать не будут. При этом учителя смогут с 4 по 7 мая организовать и провести консультации по подготовке к экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ). Если на эти дни в школе было запланировано проведение всероссийской проверочной работы или других контрольных работ, то их перенесут.

Техникумы и колледжи, как и школы, работать не будут. Но педагоги также могут провести дополнительные консультации перед экзаменами.

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