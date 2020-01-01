В Пермском районе подпольная майнинг-ферма нанесла ущерб энергетикам Оборудование для добычи цифровых денег незаконно подключили к сетям Поделиться Поделиться Твитнуть

Затраты на оборудование для майнинга окупаются за шесть месяцев

Константин Долгановский

В Пермском районе энергетики обнаружили подпольную майнинг-ферму, которая была незаконно подключена к источнику электричества. Выявить кражу электроэнергии удалось в ходе рейда по выявлению неучтённого потребления, сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу «Пермэнгерго».

Оборудование для добычи цифровых денег обнаружили в заброшенном здании, расположенном в одной из деревень.

Осмотр трансформаторной подстанции позволил выявить скрытое подключение кабельной линии в обход схемы учёта. Линия, проложенная прямо по земле, была прикрыта строительным мусором и вела в закрытое на навесной замок помещение в полуразрушенном здании.

Энергетики вызвали на место сотрудников полиции, которые вскрыли дверь. В помещении была обнаружена аппаратура для майнинга криптовалюты. В итоге незаконное присоединение было отключено, а оборудование майнинговой фермы изъято.

В настоящее время уточняется сумма причинённого энергетикам ущерба.

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