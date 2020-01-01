Сенатор РФ стал участником краевого праймериз Алексей Пушков выдвинул свою кандидатуру по единому краевому избирательному округу Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края подал Алексей Пушков, сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству выдвинул свою кандидатуру по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Осинская №23».

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг. Выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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