Циклон из Скандинавии надолго испортил погоду в Прикамье Всю неделю будет холодно и сыро Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Последняя неделя апреля в Пермском крае будет значительно холоднее, чем начало и середина месяца. Большая часть Европейской территории России, включая Прикамье, окажется под влиянием холодного циклона из Скандинавии. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского университета.

На территории Прикамья температура воздуха окажется в среднем ниже нормы на 1°, а по югу и западу края — на 1,5°. Из-за активной циклонической деятельности выпадет много осадков в виде дождя и мокрого снега. Количество осадков превысит недельную норму в два раза.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 0° до +5°, днём — от +6° до +12°.

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