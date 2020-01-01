Юрий Борисовец стал участником праймериз Глава фракции «Единой России» в краевом парламенте заявился по Кунгурскому единому избирательному округу Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Борисовец

Константин Долгановский

Юрий Борисовец подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края, сообщили в реготделении партии.

Руководитель фракции «единороссов» в краевом парламенте заявился по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Кунгурская № 27».

На прошлых выборах Юрий Борисовец прошёл в Законодательное собрание по единому избирательному округу — региональная группа «Березниковская №14».





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