Пермская компания получила штраф за отказ присоединять автозаправку к электросетям ООО «Урал Девелопмент» заплатит 100 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Развивающее в Прикамье сеть автогазозаправочных станций ООО «Диктис» обратилось в Пермское УФАС России с жалобой на действия территориальной сетевой компании ООО «Урал Девелопмент».

ООО «Диктис» хотело подключить к электросетям энергопринимающее оборудование будущей заправки по адресу шоссе Космонавтов, 65 в Перми. Однако сетевая организация в подключении отказала, мотивируя это тем, что ближе к АГЗС находятся сети другой компании. Вторым аргументом стал запрет владельца электроподстанции, которую арендует ООО «Урал Девелопмент», на присоединение потребителей к своим сетям.

Антимонопольное ведомство сочло отказ неправомерным. По словам заместителя руководителя Пермского УФАС России Николая Хаснуллина, «такая хитрость, как запрет собственника объектов электросетевого хозяйства, переданных им в аренду сетевой организации, оказывающей с использованием такого имущества услугу по передаче электрической энергии, не является основанием для отказа заявителю в технологическом присоединении».

ООО «Урал Девелопмент» было признано нарушившим Правила технологического присоединения и привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Правомерность выводов антимонопольщиков подтвердил Арбитражный суд Пермского края.

Необходимые для подключения объектов на АГЗС на шоссе Космонавтов, 65 к электросетям документы сетевая организация направила в адрес ООО «Диктис».

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