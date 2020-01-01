Конкуренцию Ирине Горбуновой на праймериз составит топ-менеджер ООО «Уралбумага» Андрей Третьяков поборется за депутатский мандат в гордуму по округу №13 Поделиться Поделиться Твитнуть

Директор производства гофротары ООО Уралбумага Андрй Третьяков

пресс-служба ПЦБК

Директор производства гофротары ООО «Уралбумага» Андрей Третьяков стал участником предварительного голосования «Единой России», сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Он примет участие в праймериз по выборам в думу Перми по одномандатному избирательному округу №13.

Депутатом от этого округа сейчас является Ирина Горбунова, и в нём же попробует переизбраться. Она — зарегистрированный участник предварительного голосования.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг. Выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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