Генеральный директор группы предприятий «ПЦБК» заявился на праймериз Юрий Марков выдвигает свою кандидатуру в Пермскую думу по одномандатному округу №17 Поделиться Поделиться Твитнуть

Генеральный директор группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков

пресс-служба ПЦБК

Генеральный директор группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», сообщает телеграм-канал регионального отделения партии.

Он намерен принять участие в выборах в Пермскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №17.

Сейчас этот округ в пермском представительном органе власти представляет Александр Филиппов. По информации «Нового компаньона», депутат не станет принимать участие в сентябрьских выборах в городскую думу. Филиппов получит должность в администрации Перми.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг. Выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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