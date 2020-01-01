Вклад в экологию Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

На площадке Пермского инженерно-промышленного форума состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между ПАО «Метафракс» и правительством Пермского края. Документ утвердили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут, сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках документа стороны выразили намерение обеспечивать согласованные действия по созданию благоприятных условий для инвестиций с целью улучшения экологической ситуации в Пермском крае, сокращения объёмов отходов производства. Направления сотрудничества, предусмотренные документом. — повышение экологической культуры промышленного производства, развитие экологического образования и воспитания, обеспечение гласности в вопросах экологии.

В ходе строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» (АКМ) в Губахе компания «Метафракс» возводит самую большую в России установку выделения углекислого газа. Введение этого агрегата в эксплуатацию исключит ежесуточное попадание в атмосферу 1120 тонн диоксида углерода. Выбросы СО2 от производственных мощностей «Метафракса» снизятся более чем вдвое, что станет существенным вкладом компании в борьбу с парниковым эффектом.

— В 2020 году эксплуатационные затраты компании на функционирование очистных сооружений достигли 90 млн руб., на охрану атмосферного воздуха — 12 млн руб. Наши общие текущие затраты на охрану окружающей среды превысили 126 млн руб., — сообщил Владимир Даут.

Трёхлетняя программа «Метафракса», направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд руб. инвестиций.

— Эти средства мы расходуем на решение экологических вопросов на предприятии. Мы и в дальнейшем планируем использовать самые современные технологии и достижения научно-технического прогресса для снижения объёма выбросов на производстве, — отметил Владимир Даут.

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