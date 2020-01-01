Мария Сыропятова Пермь вошла в топ-10 лучших городов для жизни Жить в Перми нравится 79% опрошенных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь оказалась на девятом месте по оценке развития различных параметров для жизни в городе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом SuperJob.

Согласно данным опроса представителей экономически активного населения, жить в Перми нравится 79% опрошенных. При этом Пермь находится на третьем месте среди всех мегаполисов по оценкам развития общественного транспорта: достижения по этому параметру жизни отметил почти каждый третий опрошенный (32%).

За последние годы (с 2014 года) оценки многих сфер жизни города выросли, особенно ощутимо это в области безопасности (4% в 2014 году и 15% сейчас), дошкольном и школьном образовании (13% в 2014-м и 29% в 2021-м), медицине (8% в 2014-м и 17% сегодня).

Судя по результатам исследования, становится более доступным удобное жильё: если в 2014 году достижения в этой сфере были очевидны для 9% горожан, то в 2021-м — для 17%.

Однако оценки жителями развития индустрии общественного питания, наоборот, снижаются. В 2014 году положительно их оценивали 53% опрошенных, в 2021 году — только 32%.

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