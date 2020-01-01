У сборной Пермского края по КВН появился логотип Символ команды выбирали на портале «Управляем вместе» Поделиться Поделиться Твитнуть

Завершилось голосование по выбору логотипа команды «Сборная Пермского края», которая в сезоне 2021 года сыграет в Высшей лиге КВН. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Голосование проводилось на портале «Управляем вместе». 53,5% голосов собрал «Веселый медведь». Именно его изображение будет использоваться на флагах, футболках болельщиков и сувенирах.

Напомним, по итогам второго тура XXXII Фестиваля «КиВиН», который проходил в Сочи, команда «Сборная Пермского края» была включена в состав Высшей лиги КВН.

Первое выступление пермяков пройдет 30 апреля на сцене Театра Российской Армии в Москве в рамках 1/8 финала кубка КВН. Через некоторое время игру покажут по телевидению на Первом канале.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.