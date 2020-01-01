В Перми четыре подрядчика приведут в порядок более 700 остановок Работы планируется закончить до конца мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Instagram Максима Решетникова

В ходе аукционных торгов выбраны четыре подрядчика, которые смоют пыль и удалят граффити с пермских остановочных комплексов. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

ООО «Вид» проведёт уборку в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах; ИП Шистеров И. А. — в Кировском и Дзержинском; ООО «Биспецтранс» — в Ленинском; ООО «Альтаир» — в Свердловском и Индустриальном районах города.

Подрядчики должны отмыть остановки от загрязнений, очистить от объявлений и граффити и, если требуется, провести ремонт. Всего в планах — приведение в порядок более 700 объектов.

В департаменте рассказали, что с прошлого года подрядчики для наведения чистоты используют специализированное оборудование: аппараты, удаляющие загрязнения струёй воды под давлением либо паром при температуре до 190 градусов, специальные химические растворы, позволяющие удалять граффити.









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