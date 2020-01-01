Сергей Данилов В Прикамье выявлено 102 новых случая заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в Пермском крае выявлено 102 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает краевое Управление Роспотребнадзора.

Всего же в регионе зарегистрировано 53 939 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением, отмечают в Роспотребнадзоре.

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