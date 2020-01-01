Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Филипп Григорьян снова будет работать в Перми На сей раз — в Театре-Театре Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Как сообщил художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм, московский режиссёр Филипп Григорьян, хорошо известный пермякам по работам в Театре-Театре и Пермском театре оперы и балета, в том числе по недавней постановке оперы Прокофьева «Любовь к трём апельсинам», снова будет работать в Перми. Он поставит в Театре-Театре «Маскарад» Лермонтова.

Уже в мае будет известно, кто войдёт в постановочную команду, летом пройдёт кастинг актёров и будет представлен макет спектакля. Выпуск «Маскарада» планируется на январь-февраль 2022 года.

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