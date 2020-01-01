Morion Digital стал площадкой для проведения мероприятия Координационного совета по делам молодёжи при президенте Российской Федерации Поделиться Поделиться Твитнуть

В технопарке Morion Digital состоялось мероприятие Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации .

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Суперфиналисты конкурса примут участие в работе Координационного совета на площадке Morion Digital.

«Молодёжный орган Координационного совета объединяет молодых людей из вузов и предприятий. Один из ключевых проектов совета — поиск управленцев в научной сфере. Какими компетенциями должен обладать человек в этой сфере? Какова специфика среды? Вопросы, на которые мы пытаемся ответить», — говорит Денис Секиринский, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике.

Мероприятие Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

«Миссия образования сейчас — подготовка кадров, но проблема стоит острее. Следующее десятилетие — время, когда изменится мир, цивилизация, весь технологический уклад. Какое место каждого из нас будет в этом мире, во многом определяется сейчас университетами и наукой. Здесь наличие подготовленных лидеров науки является очень важным», — говорит Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга».



В рамках мероприятия представители Morion Digital рассказали, как функционирует частный технопарк — один из партнёров вузов и науки по коммерциализации, обсудили с гостями совместные активности, в частности программу акселерации «Большая разведка», конструктор стартапов StartupKit и образовательный квест «Есть запрос — есть стартап».

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