Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Художественным руководством «Сценой-Молот» займётся Марк Букин На малой сцене Театра-Театра будет создана «территория исследования» Поделиться Поделиться Твитнуть

Марк Букин

Алексей Гущин

На пресс-конференции, посвящённой премьере спектакля «Лир» (16+), художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм представил нового штатного режиссёра Марка Букина, которому отныне поручается художественное руководство малой сценой театра — «Сценой-Молот».

Марк Букин приехал в Пермь с Дальнего Востока в 2015 году на кастинг, по результатам которого был принят в группу стажёров Театра-Театра. В нынешнем году окончил магистратуру по режиссуре в Московском институте современного искусства (мастерская Бориса Мильграма). В Перми известен как постановщик малобюджетных экспериментальных спектаклей в Театре-Театре и на независимых площадках, как режиссёр спектаклей-«бродилок» совместно с Центром городской культуры и с Пермским театром оперы и балета, а также музыкальных спектаклей в частной филармонии «Триумф».

Марк Букин, по его словам, хочет, чтобы «Сцена-Молот» «звучала и гремела» в качестве территории исследования и изучения возможностей театра, причём с правом на ошибку. «Право на ошибку — основа этих событий, — говорит Марк Букин. — Это тоже результат. Он непредсказуем, и это самое интересное».

Режиссёр намерен осуществлять в «Сцене-Молот» самые разные коллаборации. Прежде всего, он приглашает к сотрудничеству талантливую театральную молодёжь, у которой «нет собственного помещения, возможности громко заявить о себе и выступить не только в кругу своих друзей».

Планируются и коллаборации более экзотические. Работая над «бродилками», Марк Букин подружился с молодёжью из театра оперы и балета, и в ходе этого общения возникла идея постановки камерных опер в «Сцене-Молот». По словам режиссёра, существует множество прекрасных камерных опер, у которых нет сценической судьбы, потому что непонятно, как их ставить на большой оперной сцене.

Ещё одно намерение нового худрука «Сцены-Молот» — возвращение на эту площадку современной драматургии. Когда-то «Сцена-Молот» под руководством Эдуарда Боякова и Дамира Салимзянова была посвящена исключительно этому литературному материалу, и сейчас Марк Букин хочет возродить традицию постановок «новой драмы».

Кроме того, в планах «Сцены-Молот» — всевозможные лаборатории, читки, мастер-классы и другие просветительские мероприятия, в том числе видеопросмотры знаменитых спектаклей при условии соблюдения авторских прав.

Среди первых событий на малой сцене Театра-Театра при новом руководителе — премьера пластической драмы «Лир» (16+) в постановке однокурсницы Марка Букина по магистратуре Ксении Малининой, а с 22 по 31 мая — фестиваль читок «новой драмы» «Твой текст» (18+). Сейчас идёт приём заявок на участие в этом событии, в том числе и от непрофессиональных артистов.

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