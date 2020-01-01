Оператор по вывозу ТКО просит защиты у губернатора

Открытое письмо губернатору Пермского края Дмитрию Николаевичу Махонину

трудового коллектива ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства».









Уважаемый Дмитрий Николаевич!





Вынуждены обратиться к Вам напрямую через СМИ, так как мы, работники предприятия «Горнозаводский комбинат благоустройства» и члены наших семей по сути доведены до отчаяния, а веры во власть на местах у нас, увы, нет. Считаем, что только Ваше вмешательство может предотвратить по сути надвигающуюся катастрофу.





Обо всем по порядку. С 2021 года наше предприятие в рамках «мусорной реформы» занимается вывозкой мусора в пяти муниципальных округах:





• Горнозаводский МО

• Гремячинский МО

• Чусовской МО

• Лысьвенский МО

• Губахинский МО





Если в Губахе работает подрядная организация, то на остальных территориях Горнозаводский Комбинат Благоустройства работает сам.





Конкурс на право вывоза коммунальных отходов мы получили в честной, открытой и конкурентной борьбе, за что спасибо нашему руководству. На линиях сегодня работают 16 новых(!), приобретенных за счет средств нашего работодателя мусоровоза и 2 металловоза.





Наши семьи (водителей, операторов) были действительно несказанно рады, получив такую работу: ведь занятость, достаток наших семей, будущее наших детей напрямую зависит от благополучия предприятия. К слову, наши заработные платы выше среднерыночных, а это о многом говорит.





Соответственно, мы и выкладываемся на все 100% — от местных жителей нет жалоб на нашу работу, наоборот — люди благодарят нас за качественный труд. Согласитесь, это дорогого стоит. Мы всегда идем навстречу жителям обслуживаемых территорий — некоторые площадки мы очищаем от отходов по два раза за сутки, в зависимости от потребности. Мы никогда не допускаем скопления мусора около контейнерных площадок, соответственно, он не разлетается и не создает угрозу санитарному благополучию. Раньше, когда этим занимались убыточные местные МУПы такого и в помине не было — говорят сами местные жители.





Начав здесь работать, мы радовались тому, что в планах руководства была «игра вдолгую», думали, что свой «заслуженный кусок хлеба» получили надолго. Строили семейные планы, откладывали средства на будущее обучение наших детей. Никогда у нас не было «непоняток» по заработной плате и иным выплатам: работодатель обеспечивает нам хорошие условия работы — современная техника, высокая заработная плата, нормальная производственная база.





Мы, простые работяги, не понимаем — зачем ломать то, что работает? Трудно описать психологическое состояние наших семей — они просто в ужасе от таких новостей, ведь найти работу сейчас очень тяжело, а мы, приносим сегодня домой зарплату выше рыночной. Неужели все это нужно только ради того, чтобы растоптать то хорошее, что есть и наступить на «старые грабли» — некачественный и несвоевременный вывоз бытового мусора муниципалами?..





Даже сегодня, когда мы работаем на законных основаниях, местные власти, в частности, в Чусовом постоянно «вставляют нам палки в колеса». Ведь доходит до смешного: то нас обвинят в краже защитной сетки вокруг контейнеров, то еще в чем-то. Словом, мотают нервы как могут.





Уважаемый Дмитрий Николаевич! К сожалению, мы не можем в полной мере доверять местным властям. Поэтому обращаемся к Вам — нашему защитнику и гаранту порядка в регионе. Просим Вас не допустить ситуации, когда по воле чиновников десятки семей останутся без куска хлеба, а местные жители вновь очутятся среди гор мусора. Мы, Дмитрий Николаевич, верим в этой ситуации только Вам. Просим разобраться и помочь нам, вашим избирателям.





От обособленного подразделения Чусовой ООО Горнозаводский «Комбинат благоустройства» — 23 работника, от обособленного подразделения Лысьва — 31 работник.