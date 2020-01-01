Школы Березников отменили занятия из-за сообщений о минировании Взрывные устройства искали в шести учебных заведениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Березники. В школах ищут взрывные устройства

Газета "Березниковский рабочий"

Сегодня в 12:30 в оперативные службы поступило анонимное сообщение о минировании шести березниковских школ, рассказали в министерстве тербезопасности региона.

Как сообщает телеграм-канал газеты «Березниковский рабочий», речь идёт о городских школах №№1, 5 ,8, 11, 14, 16. По данным журналистов издания, в письме содержалась информация о минировании учреждений и требование перевести 2 млн руб. на киви-кошелёк некоего Богдана Е. сегодня до 16 часов, иначе «школы будут взорваны».

Оперативные службы провели эвакуацию школьников и сотрудников учебных заведений. Было решено отменить занятия в школах до конца дня.

К этому часу правоохранительные органы завершили проверку достоверности анонимных сигналов — информация о минировании не подтвердилась. «Безопасности граждан ничего не угрожает», — говорится официальном заявлении министерства.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников. За совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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