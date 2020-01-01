В Кишертском районе пассажиров перевозили на неисправных автобусах Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура проверила выполнение правил пассажирских перевозок на одном из муниципальных маршрутов в Кишертском районе, сообщает «Рифей-Пермь» по ссылкой на краевую прокуратуру.

На двух автобусах были обнаружены неисправности, с которыми выход в рейс запрещён. Предприниматель устранил технические неисправности, перевозчик усилил контроль за выпуском на линию транспортных средств. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.