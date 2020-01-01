В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерством просвещения и Рособрнадзором утверждено расписание Единых государственных экзаменов в 2021 году. Информация появилась на сайте ведомств.

Экзамены состоятся с 31 мая по 17 июля:

31 мая пройдут ЕГЭ по выбору по литературе, географии и химии; 3 и 4 июня — состоится обязательный для всех экзамен по русскому языку; 7 июня — профильная математика (экзамен по базовой математике в этом году отменён), 11 июня состоится ЕГЭ по физике и истории; 15 июня - по обществознанию. 18 июня будет письменный экзамен по иностранному языку и биология; 21 и 22 июня пройдет устный экзамен по иностранному языку; 24 и 25 июня выпускники будет сдавать информатику.

28, 29 июня и 2 июля — резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Как сообщили в минобразовании Пермского края, в регионе 13,7 тыс. человек пройдут государственную итоговую аттестацию. Среди них не только выпускники текущего года, но и студенты среднего профобразования, выпускники прошлых лет и другие.

Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата достаточно сдать ГВЭ по русскому языку (25 мая и 8 июня) и математике (28 мая и 10 июня).

Выпускникам, нацеленным на поступление в вузы, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата и профильные предметы в соответствии с выбранными специальностями.

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