В Дзержинском районе стартует принудительный демонтаж вывесок Работы начнутся 26 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Согласно распоряжению главы Дзержинского района Перми Александра Стяжкина с 26 апреля начинаются работы по принудительному демонтажу 15 конструкций на фасадах домов. Владельцы не привели вывески в нормативное состояние по внешнему виду.





В перечне подлежащих сносу: три вывески на ул. Ленина, 98, три — на ул. Ленина, 73, две — на ул. Петропавловской, 99, две — на ул. Монастырской, 121, и по одной — на ул. Локомотивной, 5, ул. Петропавловской, 60, ул. Плеханова, 37, ул. Плеханова, 65, ул. Овчинникова, 29б.





Всем владельцам вывесок направлялись предупреждения об устранении нарушений в течение 10 дней. Так как собственники не отреагировали, вывески будут демонтированы в принудительном порядке. С владельцев взыщут компенсацию за проведённые работы.









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