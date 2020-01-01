«ВЭБ.РФ» может поддержать ряд инфраструктурных проектов в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с председателем Российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Темой общения стало возможное сотрудничество по ряду проектов в регионе, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Также участником переговоров стал заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

Обсуждалось возможное участие госкорпорации в развитии дорожной инфраструктуры Прикамья, в частности участия в строительстве Северного обхода Перми. Данный проект позволит снизить нагрузку на улицы города и откроет новые перспективы для развития межрегиональной автомобильной связи Пермь — Ханты-Мансийск.

Также в ходе встречи на встрече были представлены проекты по реновации промышленных и культурных объектов, строительству студенческих кампусов, модернизации гостиничного фонда, созданию городских пространств, парков и скверов, возведению водоочистных сооружений на реке Каме и проекты по водоснабжению и водоотведению. Поднимался вопрос о ходе реализации в регионе реформы общественного транспорта.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству в регион поставили 111 новых низкопольных автобусов. Новый подвижной состав — это качественно новый уровень общественного транспорта Прикамья. Мы заинтересованы и дальше развивать сотрудничество с таким надёжным партнёром, как корпорация ВЭБ.РФ, в том числе в сфере решения насущной проблемы нехватки и перегруженности школ.

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