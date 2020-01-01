В Березниках началось заселение самого большого дома ЖК «Любимов» Дома в жилом комплексе не сдавались с конца 2019 года Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК Любимов Строителей, 10

permkrai.ru

В Березниках началась передача квартир собственникам в новостройке по ул. Строителей, 10 в ЖК «Любимов», введенной в эксплуатацию в марте, сообщили в Корпорации развития Пермского края (КРПК).

Передача началась с 20 апреля и ведется по предварительной записи. На сегодня 40 семей уже получили ключи и полный пакет документов, необходимый для оформления нового жилья.

19-этажный дом на ул. Строителей, 10 – самый большой по количеству квартир в новом жилом комплексе, рассчитан на 540 семей. Площадь нового объекта – 27,2 тыс. кв. м. Возведением дома занимался генподрядчик АО «Стройтрансгаз». Заказчиком строительства микрорайона на правобережной части Березников выступает КРПК.

Отметим, дома в жилом комплексе «Любимов» не сдавались с конца 2019 года.

В настоящий момент в ЖК «Любимов» продолжается строительство еще 14 многоквартирных домов, завершается работа итоговой комиссии в доме по ул. Дощеникова, 1.

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