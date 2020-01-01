Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 23 по 25 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

23 апреля с 04:40 до 24 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Симон Бокканегра» (16+). Шерил Милнз ярко и выразительно исполняет заглавную партию Симона Бокканегры, генуэзского дожа XIV века со сложным прошлым и в окружении политических врагов. Анна Томова-Синтова исполняет роль его давно потерянной дочери, которая, как выясняется, любит Габриэле Адорно (Василе Молдовену), его давнего противника. Великолепный Джеймс Ливайн за дирижёрским пультом и драматическая постановка Тито Капобьянко обеспечивают чрезвычайно увлекательное зрелище.

23 апреля в 19:00 Органный концертный зал приглашает на премьерную программу «Хорус-квартета» «Новомученников пермских слава. Святые ХХ века» (6+).

23 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт музыкальный спектакль «Быть Гарделем» (6+).

23 апреля с 20:00 и 24 апреля с 18:00 на Заводе им. Шпагина пройдёт музыкальный фестиваль «Пермская волна» (18+). В рамках фестиваля планируется представить 27 проектов, создающих музыку в стилях инди, электроника, синти-поп, индастриал, хип-хоп и эксперимент.

23 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Галерея Уффици» (12+).

С 24 апреля в Пермской Арт-резиденции открывается выставка соликамских художников Ольги и Юрия Заболотных «Дуэт» (0+). На выставке представлены произведения, выполненные в техниках акварели, пастели, монотипии, граттажа и в смешанной технике, а также произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в уникальной тагильской технике росписи. Это первая персональная выставка авторов в Перми.

24 апреля с 04:40 до 25 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Сатьяграха» (16+). «Сатьяграха» в переводе с санскрита означает «упорство в истине»: так назвал свое учение о ненасильственной борьбе Махатма Ганди. Ганди, обстоятельства его жизни, окружающие его люди, его собственные идеи и идеи тех, кого он считал своими последователями, — вот предмет оперы Филипа Гласса, написанной в 1979 году. «Сатьяграха» стала второй частью трилогии, посвящённой людям, изменившим мир (героем первой части был Альберт Эйнштейн, третьей — фараон Эхнатон), и сама во многом изменила мир — мир современной оперы.

24 апреля в 14:00 Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает на мастер-класс по живописи «Русский дух народного лубка» (12+).

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

24 апреля в 15:00 Большой зал филармонии приглашает на гала-концерт фестиваля «Русская фантазия» (6+). «Русская фантазия» — краевой конкурс юных исполнителей на народных инструментах и юных певцов. В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся детских музыкальных школ и музыкальных училищ Перми и Пермского края.

24 апреля с 15:00 Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина присоединится к всероссийской акции «Библионочь» (0+), посвящённой 60-летию первого полёта человека в космос. Пространство будет разделено на площадки, которые получат названия в соответствии с различными объектами Вселенной. На площадке «Литературно-музыкальная галактика» пройдут знаковые события вечера: концертная программа «Музыкантри» в исполнении кантри-фолк группы «БА-БА-ТУ»; литературно-песочная зарисовка «Маленький принц. Путешествие по внутренним мирам» в исполнении Елены Полторацкой и актёров Пермского театра кукол Даниила Петрова и Марины Морозовой; шоу на трёх балалайках «Еlektrodynamic» пермского музыканта Андрея Кирякова. На молодёжной площадке «Сверхновая звезда «Цоколь» пройдут интерактивные программы для подростков. Программа «Игра в науку» от Парка научных развлечений представляет собой цикл мастер-классов по проведению весёлых и познавательных опытов, изучению основ химии и физики. Технопарк «Фотоника» представит мастер-класс «Мои первые VR-очки», на котором участники познакомятся с виртуальной реальностью, её историей. На астероиде «Маленький принц» состоится детская программа «Космические истории», которая включает мастер-классы, познавательные игры, состязания и конкурсы, популяризующие знания в различных областях науки и космоса. Ночное выступление «Сквозь Вселенную» от театра огня «Игры пламени» Шоу станет завершением программы «Библиночь-2021» в Центральной городской библиотеке Пушкина. Огненные инсталляции с использованием светодиодного оборудования создадут удивительную атмосферу полета через вселенную к далеким звездам. Подробная программа здесь.

24 апреля с 16:00 Пространство модельной библиотеки №1 им. Толстого (Комсомольский проспект, 79) на один вечер превратится в целое скопление созвездий. В созвездии Лиры пройдет интеллектуальная игра «Космическая тусовка». Участники разделятся на несколько команд и будут соревноваться в знаниях основных космических терминов и понятий, истории освоения космоса. Модератором вопросов и ведущим выступит пермский краевед Андрей Летягин. В созвездии Большой медведицы пройдёт мастер-класс «Космические хиты», художник и дизайнер Татьяна Сырчик научит основам работы с акварелью и докажет, что рисование акварелью — необыкновенное и увлекательное занятие.

В модельной библиотеке №8 им. Островского (улица Гайвинская, 6) пространство для посетителей будет организовано в соответствии с формами запланированных космических активностей. На площадке «Звёздная феерия» состоится научное шоу Профессора Николя «Космическое путешествие» — семейная программа, в рамках которой пройдут научные опыты и эксперименты, связанные с вакуумом. На площадке «Космические странствия» для детей и родителей запланирована семейная квест-игра «На просторах Вселенной» и другие увлекательные игры.

В модельной библиотеке №14 им. Лермонтова (улица Калинина, 74) будет проходить цикл познавательных интерактивных мастер-классов «Дорога в космос». На площадке «Аллея звёздной славы» пройдёт творческая встреча «Увидеть звёзды». Писатель-фантаст Галина Горшкова с 2007 года пишет и издаёт приключенческие, фантастические, мистические и фэнтезийные романы. Галина Сергеевна расскажет о своем творческом пути, о произведениях, на которые уже написаны сценарии для создания фильмов.

В модельной библиотеке №25 им. Осоргина (улица Серпуховская, 8) мероприятия будут проходить на разных объектах Солнечной системы. На площадке «Планета Сатурн» для подростков будет организован цикл виртуальных игр «Путешествие в науку и микромир». Вечером в библиотеке состоится творческая встреча и автограф-сессия с пермской писательницей, историком, краеведом и журналистом Светланой Федотовой, автором книг «Вольный путеводитель», «Молотовский коктейль», «Пермские моторы: история и легенды» и других.

24 апреля в 16:30 в частной филармонии «Триумф» покажут немое кино в сопровождении пианиста-виртуоза Станислава Чигадаева (6+).

24 апреля в 17:00 Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького присоединится к всероссийской акции «Библионочь» (0+). Тема юбилейного года «Библионочи» «Книга —путь к звёздам».

24 апреля в 19:00 в частной филармонии «Триумф» выступит пианист, виртуоз классического и джазового фортепиано Станислав Чигадаев с программой «Невесомость» (6+).

25 апреля с 04:40 до 26 апреля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Фиделио» (16+). Спектакль Юргена Флимма, поставленный в 2000 году, Мет впервые показывает на киноэкранах к 250-летию Людвига ван Бетховена. В истории о беззаконно заточённом правдоискателе, его отважной жене и справедливом правителе, обеспечивающем счастливый финал, Флимм акцентирует не политический или революционный пафос, а социальные и этические проблемы. Возможна ли «нормальная жизнь», если рядом кто-то находится за решёткой?

25 апреля в 13:00 Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает на заседание клуба «Библиотерапия»: «Стихи Ольги Роленгоф» (16+).

25 апреля в 14:00 Пермский дом актёра приглашает на драматургический конкурс Драма-кросс (16+). Зрителей ждёт традиционный общий сбор участников и читки пьес.

25 апреля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут оперу «Агриппина» (16+). Ранняя опера Генделя — благодать для любителей придворных интриг и любовных недоразумений. В наличии мнимая гибель, нарочитый обман, предательство, прощение, коронация, свадьба, материнская любовь и политические хитрости. За воплощение псевдоисторического сюжета со свойственной ему иронией отвечает Дэвид Маквикар, помещая чёрный юмор барочной комедии в современную обстановку.

25 апреля в 17:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт, посвященный 10-летию камерного оркестра «Орфей» (12+).

25 апреля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Музей Фаберже» (12+).

25 апреля в 22:00 театр «Сцена-Молот» приглашает на премьеру спектакля «Лир» (16+). Это коллаборация балетной труппы и актёров Пермского академического Театра-Театра, танцовщиков «Свободного театра современного танца» и Марии Тихоновой — солистки театра «Балет Евгения Панфилова». Режиссёр-хореограф Ксения Малинина не ограничивается проблематикой семейных взаимоотношений: это спектакль об отношении человека и окружающего мира. Человек ведёт себя как хозяин природы, провозгласив себя королём, но не всё должно вращаться вокруг него. И мир начинает отвечать...

До 25 апреля киноцентр «Премьер» приглашает на Неделю французского кино (18+). На этот раз в Перми покажут картины Джессики Палю, Катрин Корсини и других современных режиссёров. Зрители познакомятся с фильмами-участниками Венецианского фестиваля и обладателями премии «Сезар».

До 28 апреля киноцентр «Премьер» приглашает на фильм «Уроки фарси» (16+). Его премьера состоялась еще в прошлом году в одной из внеконкурсных программ Берлинского кинофестиваля. В центре сюжета история бельгийца Жиля Кремье, который в войну попал в концлагерь. Чтобы выжить, он выдает себя за перса и дает уроки языка местному повару Клаусу Коху, который мечтает о своем ресторане в Иране.

До 30 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на 14-й юмористический проект под общим названием «12 стульев» (12+). С каждым разом в этот проект входят новые имена и участники. На нынешней выставке представлено более 70 работ пермских авторов, выполненных в разных техниках.

До 30 апреля на сайте Пермской художественной галереи можно увидеть виртуальную выставку «Очарование Крымом» (0+). Крым века ХХ-го представляют картины кисти Александра Куприна, Павла Шилинговского, Павла Кузнецова, Григория Шегаля, Михаила Недбайло, Виктора Ни, Александра Дейнеки.

До 1 мая в Пермской краевой библиотеке им.Горького проходит выставка оригинальных картин Андрея Старикова «Сквозь время и пространство: телескоп Хаббл плюс фантазия» (0+).

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

До 19 мая Пермская Арт-резиденция представляет выставочный фото-литературный проект «ФотоКвест. Путешественники во времени» (0+), посвящённый 50-летию Народного фотоклуба «Пермь». В проекте принимают участие 22 фотохудожника клуба. Гостей ждёт путешествие во времени от историка Владимира Туркина, фотодетектив пермского писателя Владимира Щербакова и многое другое.

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Запись из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

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