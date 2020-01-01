Судебные приставы не выпустили за границу более 62 тыс. жителей Прикамья С начала года с должников взыскано около 93 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: УФССП России по Пермскому краю

Как сообщает Управление ФССП по Пермскому краю, с начала 2020 года в выезде за границу были ограничены более 62 тыс. жителей Прикамья. Все они имели неоплаченные долги. В результате с должников было взыскано порядка 93 млн руб.

Судебные приставы напоминают о необходимости проверить себя перед выездом за рубеж на наличие исполнительных производств. Узнать о задолженности и погасить её можно на сайте УФССП и портале госуслуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.