«Азот» идет навстречу юбилею Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сегодня, в день рождения филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», на предприятии дан старт предъюбилейным мероприятиям. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Одно из первых мероприятий — конкурс трудовых коллективов всех подразделений «Под знаком качества». Он стартовал 23 апреля. В течение года — с апреля 2021-го по апрель 2022 года — конкурсная комиссия будет оценивать работу цехов по нескольким параметрам: обеспечение бесперебойной работы цеха, высокий уровень культуры производства, соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и экологии и т. д. Каждый месяц лучшим подразделениям будут присваивать «Знак качества». Отметят и лучшие смены, и лучших сотрудников.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Завод — это, прежде всего, люди. Качественная работа на результат. Это высокотехнологичное производство, на котором две с половиной тысячи каждый день выдают около 30 наименований продукции. Несмотря на солидный возраст, предприятие ежегодно увеличивает производительность и стабилизирует работу агрегатов. Вложения в развитие и ремонты на «Азоте» за время, которое завод входит в холдинг «УРАЛХИМ» (с 2007 г.), составили 22,9 млрд руб. Благодаря системным инвестициям за 13 лет на 30 процентов вырос объём производства и теперь составляет 2,2 млн тонн продукции в год.

История «Республики химии на Каме», как назвал Березниковский химический комбинат писатель Константин Паустовский, началась 23 апреля 1932 года. Именно тогда на Урале в городе Березники был выдан первый аммиак. За почти 90-летний путь завод пережил пуск крупных проектов по модернизации производства, освоение широкой линейки продуктов, воспитание нескольких поколений высококлассных специалистов-химиков. В разные годы азотчики становились авторами десятков изобретений, направленных на совершенствование технологии производства и повышение качества продукции. Почти 2,5 тыс. азотчиков удостоены высоких государственных наград, в том числе 72 человека — ордена Ленина. Мастер цеха слабой азотной кислоты Екатерина Андреевна Сальникова стала Героем Социалистического Труда. Ежегодно азотчики получают награды Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Сегодня «Азот» — единственный в России производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Основная продукция, которую производит завод, — аммиачная селитра, аммиак жидкий технический, аммиачная вода, карбамид, азотная кислота, нитрит-нитратные соли. География реализации продукции: Российская Федерация, СНГ и более десятка стран дальнего зарубежья.

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