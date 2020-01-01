Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Пермские театры не получили «Масок»

Впервые за последние годы Национальная театральная премия обошла Пермский край

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Золотая маска

  Пермский академический театр оперы и балета

В концертном зале «Зарядье» 22 апреля прошла церемония награждения Национальной театральной премией «Золотая маска». Пермские театры не получили ни одной премии. Последний раз такое происходило в 2012 году, ну а уже в 2013-м Пермь озолотилась: «Маски» получили и Театр-Театр за «Алые паруса» (12+), и Пермский театр оперы и балета — сразу за несколько спектаклей; среди наград была и необычная «Маска» сразу всей труппе пермского балета.

Нынче пермский балет, как и опера, не получили даже номинаций на «Золотую маску», а драма, несмотря на пять номинаций спектакля «Загадочное ночное убийство собаки» (12+), жюри премии не впечатлила. Причин «неурожая» много: смена руководства в Пермском театре оперы и балета, долгий карантин, традиционно высокая конкуренция в драматических номинациях.

И всё же в списке лауреатов немало имён, которые знакомы пермским театралам.

Талантливейшая Ася Галимзянова, украшавшая труппу Пермского театра кукол при худруке Александре Янушкевиче, получила «Маску» в номинации «Куклы/Работа актёра».

В номинации «Оперетта — мюзикл/Работа дирижёра» лауреатом стал Дмитрий Волосников, уроженец Перми и один из любимых дирижёров пермяков, за постановку «Сильвы» (16+) в Театре музыкальной комедии Екатеринбурга.

В номинации «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» «Маску» получила Татьяна Ногинова, постоянный сопостановщик бывшего руководителя пермской балетной труппы Алексея Мирошниченко, а теперь и Антона Пимонова. Совсем скоро пермская публика увидит её костюмы в премьерном вечере одноактных балетов на музыку русских композиторов. Премию она получила за «Бахчисарайский фонтан» (12+) в театре Самары.

Ещё два обстоятельства могут утешить обиженных «Золотой маской» пермских театралов. Во-первых, Антон Пимонов был среди тех, кто на сцене «Зарядья» вручал премии в балетных номинациях. Во-вторых, во внеконкурсной программе «Маска плюс» второй год подряд принимают участие независимые пермские театры. В этом году гостем фестиваля «Золотая маска» стал проект Александра Шумилина «неМХАТ» со спектаклем «Пока все дома» (16+).

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