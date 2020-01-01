Формат и статус Пермского инженерно-промышленного форума может измениться Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства, обсуждая итоги работы VI Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил региональному минпромторгу проработать вопрос об изменении тематики форума.

«Наш форум нужно делать в большей степени научно-техническим. Да, промышленность — наша основа, но нужно смотреть в будущее и формировать и научно-техническую повестку в развитии нашей экономики», — заявил Дмитрий Махонин.

Компании и гости ПИПФ, в число которых входит зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, дают высокую оценку мероприятию. Они также считают, что у пермского форума большие перспективы. Так, руководитель проекта «Технополис «Новый Звёздный» Сергей Толчин на площадке «Экспертного клуба» говорит, что «форум открыл новые перспективные направления развития промышленности».

Сергей Толчин:

— Сегодня край демонстрирует лучшие практики. Фонд развития промышленности Пермского края третий год подряд занимает первое место в рейтинге среди 70 региональных фондов. Региональный центр инжиниринга стал эффективным инструментом развития промышленной кооперации в регионе и решения научно-технических задач местной промышленности. Многофункциональный центр профессиональной подготовки кадров для аэрокосмической промышленности на базе Пермского авиатехникума признан одной из лучших региональных практик Минэкономразвития России. Одной из актуальных тем диалога власти, промышленности и населения можно выделить развитие промышленного туризма. Популяризация пермских предприятий и их открытость (большинство до сих пор связаны с ОПК), формирование туристических маршрутов и повышение интереса у жителей края к местной промышленности — темы, которые были подняты, обсуждены и предложены решения.

Кроме того, Дмитрий Махонин выступил с идеей придания Пермскому инженерно-промышленному форуму статуса международного. «В рамках празднования 300-летия Перми новый статус форума может стать большим событием», — считает Дмитрий Махонин.

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