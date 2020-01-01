В центре Перми частично ограничат движение транспорта
На Комсомольском проспекте будут выполняться работы по устройству канализации
На участке от ул. Пушкина до ул. Краснова по нечётной стороне Комсомольского проспекта с 00:00 до 06:00 в субботу, 24 апреля, движение транспорта будет закрыто. По чётной стороне этого участка остановка движения планируется с 00:00 до 06:00 пятницы, 30 апреля.
В воскресенье, 25 апреля, до двух полос будет ограничено движение по чётной стороне Компроса и полностью закрыт сквозной проезд по ул. Краснова на пересечении с Комсомольским проспектом.
Как сообщают в городской администрации, ограничения движения связаны с выполнением работ по устройству дождевой и кабельной канализации.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.