В центре Перми частично ограничат движение транспорта На Комсомольском проспекте будут выполняться работы по устройству канализации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На участке от ул. Пушкина до ул. Краснова по нечётной стороне Комсомольского проспекта с 00:00 до 06:00 в субботу, 24 апреля, движение транспорта будет закрыто. По чётной стороне этого участка остановка движения планируется с 00:00 до 06:00 пятницы, 30 апреля.

В воскресенье, 25 апреля, до двух полос будет ограничено движение по чётной стороне Компроса и полностью закрыт сквозной проезд по ул. Краснова на пересечении с Комсомольским проспектом.

Как сообщают в городской администрации, ограничения движения связаны с выполнением работ по устройству дождевой и кабельной канализации.

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