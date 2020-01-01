С начала года в крае на 7,5 тыс. сократилось количество безработных На конец марта статус безработного имели 22,9 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

К концу марта 2021 года в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» состояло на учёте 26,1 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 22,9 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 14,6 тыс. получали пособие по безработице. Об этом сообщает Пермьстат.





В январе число безработных составляло 30,5 тыс., а в феврале — 27,8 тыс. человек. Не занятых — соответственно 33,8 тыс. и 30,7 тыс.





В то же время растёт число вакансий. Если в январе их было 17 тыс., то к концу марта — 19,7 тыс. (38,4% свободных рабочих мест приходится на Пермь).





К концу марта 2021 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края», на 100 заявленных вакансий составила 132 человека. В январе этот показатель был 198.





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