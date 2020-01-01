Пермь поборется за гранты на создание технопарков Поделиться Поделиться Твитнуть

Мобильный технопарк «Кванториум»

Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В этом году глава государства уделил особое внимание вопросам демографии, поддержки семьи, проблемам экологии, образования и международной безопасности.

«Самое ожидаемое событие апреля — президентское послание Федеральному собранию. Сейчас на уровне края и города разрабатывается стратегия развития на ближайшие годы. И задачи, которые поставил президент, задают этой̆ работе конкретный̆ вектор. Особое внимание — социальному блоку, обновлению материальной̆ базы здравоохранения и образования, новым технологиям, оперативности и качеству оказания государственных и муниципальных услуг. Серьёзный̆ стимул к развитию регионов — инфраструктурные бюджетные кредиты на 15 лет под 3% годовых», — считает вице-спикер Пермской городской думы Наталья Мельник.

Напомним, Владимир Путин заявил, что до конца 2023 года федеральный бюджет планирует распределить между регионами 500 млрд руб. инфраструктурных кредитов.

Кроме того, весь объём коммерческого долга «свыше 25% собственных доходов региона будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения в 2029 году». Всё — «на развитие, социалку, рост благосостояния».

Ещё одним стимулом для развития регионов может стать грантовая поддержка.

«Начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 млн руб. и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры», — сообщил президент.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:

— На прошедших круглых столах неоднократно звучала мысль о том, что молодёжи нужны места, где можно реализовать свой потенциал. Одна из мощнейших площадок — технопарк. Сейчас в Перми два частных технопарка и два в стадии создания. Президент России Владимир Путин рассказал, что минимум 100 вузов страны получат гранты на запуск технопарков. Наша главная задача — сократить путь от идеи до момента реализации проекта. Безусловно, Пермь будет бороться за эти гранты!

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