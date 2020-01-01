Глава Кизела — участник предварительного голосования «Единой России» Андрей Родыгин вступает в борьбу за место в Заксобрании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава городского округа «город Кизел» Андрей Родыгин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Он выдвинул свою кандидатуру по единому краевому избирательному округу — региональная группа «Губахинская № 16» по выборам в Законодательное собрание Пермского края.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг. Выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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