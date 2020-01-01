Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании Закон принят во втором и третьем чтениях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании 22 апреля Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий при многодневном голосовании вести предвыборную агитацию вплоть до начала первого дня выборов. Запрет на агитацию в дни голосования сохраняется. До сих пор действовала норма, запрещающая любую агитацию за сутки до дня голосования.

Соответствующие поправки внесены в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (67-ФЗ).

Теперь документ должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Предполагается, что «день тишины» будет отменён уже на предстоящих в сентябре этого года выборах.





Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании.





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