Пермский хладокомбинат будет производить молочную продукцию Valio В марте «Созвездие» уже отгрузило финскому концерну пилотную партию мороженого Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермский хладокомбинат «Созвездие» начнёт производить молочную продукцию под брендом Valio. Соответствующий контракт подписан с дочерним подразделением финского концерна, сообщает агрохолдинг «КОМОС ГРУПП».

Это не первый пример сотрудничества Valio и Пермского хладокомбината: в марте состоялась пилотная отгрузка мороженого для финского предприятия весом более 20 тонн. Охлаждённый десерт появился в магазинах Москвы, Московской области и Северо-Западного федерального округа.

Компании работают над расширением совместного ассортимента и в других категориях молочной продукции.

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