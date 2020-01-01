Пермский хладокомбинат будет производить молочную продукцию Valio
В марте «Созвездие» уже отгрузило финскому концерну пилотную партию мороженого
Пермский хладокомбинат «Созвездие» начнёт производить молочную продукцию под брендом Valio. Соответствующий контракт подписан с дочерним подразделением финского концерна, сообщает агрохолдинг «КОМОС ГРУПП».
Это не первый пример сотрудничества Valio и Пермского хладокомбината: в марте состоялась пилотная отгрузка мороженого для финского предприятия весом более 20 тонн. Охлаждённый десерт появился в магазинах Москвы, Московской области и Северо-Западного федерального округа.
Компании работают над расширением совместного ассортимента и в других категориях молочной продукции.
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