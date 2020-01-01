Регионы смогут получить «инфраструктурные» кредиты по 3% годовых из федерального бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания заявил, что до конца 2023 года федеральный бюджет планирует распределить между регионами 500 млрд руб. инфраструктурных кредитов. Их будут выдавать сроком до 15 лет по ставке не больше 3% годовых.

«Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику, — подчеркнул президент. — Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов». Он добавил, что новые приоритетами станут проекты по строительству автомобильных дорог, обходов городов, обновлению систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексного развития территорий и создания объектов туристической индустрии.

Кроме того, он заявил, что весь объём коммерческого долга «свыше 25% собственных доходов региона будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения в 2029 году». Всё — «на развитие, социалку, рост благосостояния». «Страна развивается, идёт вперёд, но всё это происходит только тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации, — заявил Владимир Путин. — Мы поддержим тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убеждён, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно, с отдачей его раскрыть, прежде всего нужно снизить что? Понятно, бремя долгов. Эти вопросы надо ещё раз тщательно проработать. Прошу правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов».

Глава Пермского края Дмитрий Махонин считает, что эта мера даёт регионам новые возможности с точки зрения реализации инфраструктурных проектов.

«Рассчитываем, что новые программы, помогут нам реализовать крупные проекты, в том числе к 300-летию Перми. Поручил краевому правительству готовиться к участию в максимальном числе федеральных программ. Для нас этот вопрос очень важен: реализация крупных инфраструктурных проектов должна повлиять и на развитие прилегающих территорий, что также окажет свое влияние на повышение качества жизни жителей Прикамья», — подчеркнул Дмитрий Махонин.





Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

«Президент предложил поддержать регионы с высоким уровнем коммерческой задолженности: заменить весь объём коммерческого долга, превышающий 25 процентов собственных доходов, на госкредиты с погашением до 2029 года. Это значимая мера поддержки, но к нашему региону она не относится, потому что наш государственный долг значительно меньше. Но, с другой стороны, благодаря качественной работе регионального правительства и министерства финансов мы можем рассчитывать на получение инфраструктурного кредита, о которых также сказал президент. Самое главное, что для этих средств у нас есть амбициозные инфраструктурные проекты. Предоставление кредита под ставку 3% на длительный срок — выгодные для нас условия, поэтому необходимо сделать всё, чтобы получить эти средства. Меня радует, что в финансовой политике нашей страны закладываются такие стимулирующие рычаги».

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