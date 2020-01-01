Собственники предприятий будут платить за ликвидацию накопленного вреда природе Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Экологические платежи в бюджет будут целевым образом направляться на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин: «Знаю, что специалисты, финансисты, не очень любят всё «окрашивать», но, тем не менее, это важнейшее направление нашей деятельности. Здесь можно сделать исключение».

Он подчеркнул, что подходы в области охраны окружающей среды «носят абсолютно принципиальный характер и ревизии, безусловно, не подлежат»: «Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском да и в некоторых других точках».

Глава государства поручил также ускорить принятие закона, который установит «финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок». «Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко. Росприроднадзор, другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них обязанности», — заключил Путин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, комментируя послание президента подчеркнул, что озвученные предложения и поручения актуальны для всех сфер жизни Прикамья.«Они направлены на защиту и поддержку людей, заботу о людях, в конечном счете, повышают качество жизни наших земляков, — заявил Махонин. — Задача региона — обеспечить гарантированное исполнение всех озвученных президентом мер».

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания:

«Есть ряд моментов, которые я бы особо отметила в ежегодном послании президента.

Первое — это запуск механизма расширенной ответственности производителей. Предлагается «окрасить» экологические платежи от производителей с дальнейшим распределением их на устранение вреда экологии. Этот механизм точно поможет в решении экологических проблем региона.

Также было объявлено о поддержке государством экологических проектов бизнеса. Имеются в виду проекты, связанные с модернизацией производства из-за большой нагрузки на экологию. Президент объявил о первом этапе такой поддержки и формировании списка таких предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку в экологической модернизации».

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