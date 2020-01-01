В Пермском крае выявлена фальсифицированная «молочка» Сухое молока «Стилтон» не соответствует требованиям ГОСТ Поделиться Поделиться Твитнуть

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В ходе проверки Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выявило, что реализуемое в Прикамье сухое молоко торговой марки «Стилтон» не соответствует требованиям ГОСТ.

Лабораторные исследования показали, что продукция «Стилтон» содержит 12,0+0,5(%) жира при нормативе не менее 26,0%. Кроме этого, молоко имеет признаки фальсификации растительными жирами.

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении поставщиков ИП Столбовой Е. В. и ООО «Астра». В отношении ООО «Стилтон» проинформировано Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

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