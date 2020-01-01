В митинге в поддержку Алексея Навального приняли участие около 500 человек Мероприятие прошло без арестов и задержаний Поделиться Поделиться Твитнуть

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Митинг в поддержку Алексея Навального прошёл около здания Заксобрания региона. По официальным данным, участие в нём приняли около 500 человек. Телеграм-канал штаба Навального в Перми сообщил о 1,5 тыс. митингующих.

После часового митинга участники прошли до Комсомольской площади. Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии. Мероприятие прошло без арестов и задержаний.

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