Задолженность по земельным платежам в Перми сократилась на 11,7 млн руб. Собираемость арендной платы в первом квартале составила 89,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По итогам первого квартала 2021 года, уровень собираемости арендных платежей составил 89,8%. Это на 2,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.

Сократилась текущая задолженность. На 1 апреля 2021 года она составила 21,1 млн руб. Это на 11,7 млн руб. меньше, чем за тот же период прошлого года.

По сравнению с началом года уровень общей задолженности по арендным платежам снизился на 6,6 млн руб. На 1 апреля 2021 года сумма долга по арендной плате составила 369,8 млн руб.

Улучшение платёжной дисциплины в департаменте связывают со стабилизацией экономической ситуации.

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