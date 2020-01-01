Дмитрий Махонин: предложения и поручения президента направлены на защиту и поддержку людей Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, провозглашённое 21 апреля. Глава государства посвятил послание социальной поддержке семей с детьми, проблемам образования и науки, развитию здравоохранения и инфраструктуры, цитирует главу региона сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин отметил, что президент обозначил векторы дальнейшего развития России.

«Озвученные президентом предложения и поручения актуальны для всех сфер жизни жителей Пермского края. Они направлены на защиту и поддержку людей, и, в конечном счёте, на повышение качества жизни», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также выделил новые возможности для регионов с точки зрения реализации инфраструктурных проектов.

«Рассчитываем, что новые программы помогут нам реализовать крупные проекты, в том числе к 300-летию Перми. Поручил краевому правительству готовиться к участию в максимальном числе федеральных программ. Для региона этот вопрос очень важен: реализация крупных инфраструктурных проектов повлияет на развитие прилегающих территорий», — подчеркнул Дмитрий Махонин.





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