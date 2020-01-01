В центре Перми демонтируют остановочный павильон С предпринимателя могут взыскать почти 400 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Новокшанова

В среду, 21 апреля, начат демонтаж остановочного павильона по адресу ул. Героев Хасана, 4. Об этом сообщает сайт городской администрации. Работы проводит МКУ «Содержание муниципального имущества» согласно распоряжению администрации Свердловского района города Перми.

Павильон находился на муниципальной земле и был поставлен на учёт, как самовольная постройка, в июне 2018 года. Его владелец Адибала Джалал Оглы Байрамов требование администрации Свердловского районе не выполнил и направил иск в суд о признании павильона капитальным строением.

В сентябре 2020 года в Арбитражном суде Пермского края в удовлетворении иска было отказано, а в конце декабря 2020 года решение суда вступило в законную силу. После чего администрация Свердловского района направила требование о демонтаже: оно собственником не было выполнено, муниципальные службы приступили к принудительному демонтажу.

В начале апреля 2021 года в адрес предпринимателя поступил иск от администрации Свердловского района о взыскании денежных средств за пользование земельным участком и пользование чужими денежными средствами в период с марта 2018 года по февраль 2021 года. Если иск будет удовлетворён в Арбитражном суде Пермского края, то предпринимателю придётся заплатить в бюджет Перми 393 тыс. 267 руб.

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