В выходные в Перми ожидается масштабное отключение воды На сутки без холодного водоснабжения останутся более 500 домов Индустриального района Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные ООО «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтные работы на ул. Самолётной в Перми, в связи с чем участок водовода «Балатовский» отключат, передаёт ТК ВЕТТА.

В более чем 500 домах Индустриального района холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 24 апреля до 10:00 25 апреля.

Полный список адресов опубликован на сайте «Новогора-Прикамье». Жителей просят заблаговременно сделать необходимые запасы воды на период отключения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.