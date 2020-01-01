В выходные в Перми ожидается масштабное отключение воды
На сутки без холодного водоснабжения останутся более 500 домов Индустриального района
В ближайшие выходные ООО «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтные работы на ул. Самолётной в Перми, в связи с чем участок водовода «Балатовский» отключат, передаёт ТК ВЕТТА.
В более чем 500 домах Индустриального района холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 24 апреля до 10:00 25 апреля.
Полный список адресов опубликован на сайте «Новогора-Прикамье». Жителей просят заблаговременно сделать необходимые запасы воды на период отключения.
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