Дмитрий Килейко — участник праймериз
Он идет на выборы в Заксобрание по округу № 26
Заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края подал Дмитрий Килейко, об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.
Советник генерального директора по развитию ООО «РИД Ойл-Пермь» выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу № 26.
Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.
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