Дмитрий Килейко — участник праймериз Он идет на выборы в Заксобрание по округу № 26 Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Килейко

Архив ИД «Компаньон»

Заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Пермского края подал Дмитрий Килейко, об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Советник генерального директора по развитию ООО «РИД Ойл-Пермь» выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу № 26.

Напомним, праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая на портале госуслуг, выдвижение кандидатов возможно до 29 апреля.

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