Владимир Путин поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в борьбу с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава государства поблагодарил жителей страны за борьбу с коронавирусом. Это был огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах России, подчеркнул президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, отмечает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Все работали быстро, качественно и на совесть — в первую очередь, врачи, которые сразу же вышли на передовую, рискуя собой, сражались за жизнь людей, сказал Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию.

«Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсёстры, сотрудники скорой помощи. Ещё раз — сердечное вам спасибо. Вам и вашим коллегам из всех регионов России», — сказал глава государства.

Прорыв совершили и российские учёные, которые создали три надёжные вакцины от коронавируса, подчеркнул президент. Владимир Путин поблагодарил сотрудников производств, которые работали над производством лекарств, а также организации ЖКХ и бизнес, который включился в борьбу с пандемией. Кроме того, глава государства отметил большую роль гражданских и военных строителей, создававших госпитали, труд работников сельского хозяйства, сотрудников правоохранительных органов и социальных служб — интернатов, домов престарелых, учителей и преподавателей вузов.

«Смотришь и радуешься на людей, которые исполняют свой долг. Хочется сказать им большое спасибо ещё раз», — сказал Владимир Путин.

Отдельно глава государства отметил работу волонтёров, которые выстраивали маршруты помощи людям, и представителей всех конфессий, помогавших жителям страны. «Общероссийская акция «Мы вместе» объединила представителей разных профессий и возрастов», — подчеркнул президент.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Основная часть Послания президента была посвящена главным ценностям: защите семьи, детства и здоровья. Они же стали основным содержанием новой редакции Конституции. Послание президента — последовательное воплощение их в жизнь.

Очень много важных тезисов, озвученных президентом, были подготовлены партией «Единая Россия». Мы обсуждали эти предложения совместно с экспертами, общественностью. Например, это равные выплаты «больничных» родителям дошкольников, вне зависимости от стажа. Поддержка инфраструктурных проектов в регионах за счёт бюджетных кредитов. Приобретение машин для «скорых», ускорение газификации. Мы видим, что предложения партии, которые касаются помощи гражданам, находят оперативный отклик у Владимира Путина.

Также президент отметил и высоко оценил вклад наших врачей и волонтёров в борьбу с пандемией. И я очень рад, что на высшем уровне сегодня признано: общие усилия привели к результату, и мы начали одолевать пандемию коронавируса.

Напомним, с первых дней пандемии «Единая Россия» открыла по всей стране сеть волонтёрских центров, которые объединили более 100 тыс. неравнодушных граждан. Это стало одним из главных достижений партии в прошедшем году, отмечал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.