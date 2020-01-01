С января в Прикамье зарегистрировано 100 тыс. прав на недвижимое имущество Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Как сообщает Управление Росреестра, в первом квартале текущего года рост прав на недвижимое имущество составил 16% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В целом в Пермском крае зарегистрировано 100 683 права.

На 20% увеличилось и количество зарегистрированных прав на основании нотариально удостоверенных сделок. Кроме того, в первом квартале зарегистрировано на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года, договоров участия в долевом строительстве — всего 2374 договора. При этом 89% договоров происходило через внесение денежных средств на счёт эскроу.

Рост числа зарегистрированных прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости в Управлении Росреестра связывают с легализацией прав на недвижимость, приобретённую жителями до 1998 года, но до сих пор не оформивших права на неё. Увеличение же количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, по мнению специалистов ведомства, произошло благодаря реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» и государственным программам по льготной и сельской ипотеке.





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